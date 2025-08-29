Польша выделит на оборону рекордные $54,75 млрд в 2026 году

Правительство Польши планирует потратить на оборону 200 млрд злотых ($54,75 млрд) в 2026 году, что составит 4,8% от ВВП страны. Соответствующее решение было принято на заседании польского правительства, передает пресс-служба.

В правительстве Польши отметили, что запланированный показатель в 4,8% ВВП — один из самых высоких среди стран НАТО.

«Мы знаем, зачем мы это делаем; мы видим это на нашей восточной границе ... Мы продолжим вооружать Польшу и будем готовить ее к любым неожиданностям»,— прокомментировал принятое решение премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что для защиты страны необходима современная армия.

Дефицит бюджета Польши в 2026 году составит 271,7 млрд злотых (6,5% ВВП), сообщил на пресс-конференции министр финансов Анджей Доманьский (цитата по Biznes Interia). В свою очередь, доходы страны должны достигнуть 647 млрд злотых, что почти на 44 млрд злотых выше прогноза на 2025 год, отметил он.