Россияне тратят на сборы ребенка к школе в среднем 10-20 тыс. рублей

На сборы ребенка в школу 44% россиян тратят от 10 тыс. до 20 тыс. руб., следует из результатов опроса, который провели CDEK.Shopping и hh.ru. Каждый пятый опрошенный сказал, что укладывается в сумму до 10 тыс. руб.

Примерно столько же (19%) укладываются в бюджет в размере от 21 тыс. до 30 тыс. руб. О тратах свыше 30 тыс. руб. сообщили 17% респондентов. Всего в опросе участвовали 2 тыс. россиян.

Среди респондентов, которые сказали о тратах более 30 тыс. руб., больше всего жителей Красноярского края. В Москве этот вариант ответа выбирали в четыре раза реже. Среди тех, кто укладывается в сумму менее 10 тыс. руб., больше всего жителей Свердловской области.

Самой дорогой категорией товаров для подготовки ребенка к школе 82% респондентов назвали одежду и обувь. 21% опрошенных также назвали канцелярию и учебники, 19% — электронику.