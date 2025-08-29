В трех сибирских регионах индекс промпроизводства остался выше 100%

Республика Хакасия сохранила самый высокий индекс промышленного производства среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) по итогам семи месяцев 2025 года. Это следует из данных территориальных подразделений Росстата по итогам работы отрасли в январе-июле.

В Хакасии этот показатель составил 104,3%, показав некоторое снижение по сравнению с итогами первого полугодия 2025 года (104,5%). В «плюсе» в Сибири оказались также Омская область (103,7%) и Республика Алтай (100,8%). При этом, в Горном Алтае индекс промпроизводства оказался выше 100% при падении в обрабатывающем секторе (98,1%) и в добыче полезных ископаемых (91%).

В Новосибирской области по итогам семи месяцев индекс промпроизводства составил ровно 100% (в первом полугодии — 101,4%). Рост добычи полезных ископаемых в регионе был компенсирован падением в обработке.

В остальных регионах СФО зафиксировано снижение промпроизводства. Самое сильное — в Кемеровской области (93,3%). Результат промышленности Алтайского края — 96,8%, Иркутской области — 97,3%, Красноярского края — 97,4%, Республики Тыва — 97,9%, Томской области — 98,6%.

Валерий Лавский