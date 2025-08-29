Умер композитор Родион Щедрин

В возрасте 92 лет умер советский и российский композитор, пианист Родион Щедрин.

Композитор Родион Щедрин

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Композитор Родион Щедрин

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин»,— сообщила пресс-служба Большого театра.

Господин Щедрин написал музыку к балетам «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Мертвые души», «Дама с собачкой». Он также был автором концертов «Озорные частушки», «Хороводы», «Четыре русские песни». Лауреат многочисленных наград, почетный профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.