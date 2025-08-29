В Забайкалье осудили пятерых мужчин за диверсии и теракты в нескольких регионах

Второй Восточный окружной военный суд огласил приговор жителям Приморского, Хабаровского края, а также Забайкалья, несовершеннолетним Ч. и М., Александру Армашову, Алексею Гребенюку и Сергею Пакулову. Как сообщает пресс-служба суда, виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе совершении террористического акта, в диверсии, в содействии террористической и диверсионной деятельности и других преступлениях.

Судом установлено, что несовершеннолетний Ч. по заданию, полученному через мессенджер от неустановленного куратора, «совершил поджог базовой станции сотовой связи в городе Биробиджан». В совершении этого преступления ему помогал Алексей Гребенюк. Кроме того Ч., вместе с другим несовершеннолетним М. подожгли спортивный бойцовский клуб в Чите. Молодые люди также подговорили Сергея Пакулова поджечь вышку связи в Чите, что он попытался сделать вместе со знакомым Александром Армашовым.

Пакулова и Армашова сотрудники правоохранительных органов задержали при попытке сжечь вышку, несовершеннолетних Ч. и М. — при подготовке поджога еще одного спортивного клуба в Чите.

Как уточняет пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю, имущественный ущерб от всех совершенных поджогов составил около 1,5 млн руб.

По решению суда несовершеннолетним Ч. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев и 8 лет, соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Остальным обвиняемым назначены сроки от 8 до 13 лет с отбыванием наказания в тюрьме и колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск