У летевшего в Москву самолета «Уральских авиалиний» отказал двигатель

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба перевозчика ТАСС.

Речь идет о рейсе U6-378. Изначально самолет должен был вылететь в 20:05 мск 28 августа. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Сочи, он начал полет в 7:13 мск 29 августа.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» добавила, что посадка самолета прошла успешно. Там также уточнили, что перевозчик отправлял в Сочи резервный борт.