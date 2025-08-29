До семи лет грозит жителю Кузбасса за призывы в соцсетях к терактам

Перед судом предстанет житель Новокузнецка, призывавший в соцсетях к террористической деятельности. По ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале 2019 года обвиняемый разместил в одной из соцсетей публичный комментарий с призывами к осуществлению противоправных насильственных действий против органов власти. Опираясь на материалы ФСБ, следователи возбудили уголовное дело, назначили судебно-лингвистическую экспертизу.

Илья Николаев