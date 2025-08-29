В Барнауле не нашлось желающих застроить три участка КРТ

Конкурсы на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на трех незастроенных участках в селе Власиха (городской округа Барнаула, Алтайский край) не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на портале ГИС.Торги. Начальная стоимость участка площадью 747,2 тыс. кв. м составляла — 20,3 млн руб., 635,5 тыс. кв. м — 18 млн руб. и 572,5 тыс. кв. м — 16,5 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе»,— говорится во всех трех протоколах.

Земельные участки расположены в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Согласно проекту договора, в границах указанных территорий запланировано размещение дошкольных образовательных учреждений, школ и спортивных объектов.

Ранее власти Алтайского края заявляли, что в селе Власиха под КРТ отводится участок площадью 380 га. Здесь запланировано строительство коттеджного поселка с обязательным использованием проектов из государственного реестра, победивших во всероссийском открытом конкурсе «Дом РФ».

Лолита Белова