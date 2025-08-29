В Прикамье создали управление комплексного развития территории

Региональные власти создали в Пермском крае управление комплексного развития территории, об этом сообщила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова на недавнем форуме «Города будущего». Министр обратила внимание, что возглавляемое ею ведомство теперь курирует все четыре вида механизма комплексного развития: КРТ жилой, нежилой застройки, КРТ незастроенных земельных участков и КРТ по инициативе правообладателя. «На базе нашего подведомственного учреждения “Центр технической инвентаризации” создано управление комплексного развития территории»,— рассказала Лариса Ведерникова.

Как уточнили в минимуществе, управление КРТ было создано при центре технической инвентаризации (ЦТИ) в этом году. По данным сайта ЦТИ, управление комплексного развития территории жилой застройки возглавляет Елена Долгих, а отдел подготовки комплексного развития территории нежилой застройки — Светлана Герасимова.

ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, комплексному развитию территорий, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам. Образовано в 2003 году.