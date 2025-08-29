Растущий спрос

Пермские аграрии ежегодно увеличивают производство. Несмотря на это, с избытком в Пермском крае производится лишь яйцо, а вот остальными продуктами питания регион себя пока не обеспечивает. Если на продукцию растениеводства сильно влияет неблагоприятный климат региона, то в сфере молочного животноводства и в производстве мяса есть возможности для роста. Эксперты поясняют, что для этого нужно усилить поддержку со стороны власти и создать стратегию развития АПК на пять-десять лет вперед.

В 2024 году производство в агропромышленной отрасли выросло на 3%. В министерстве агропромышленности Пермского края представили данные о росте производства. Так, за первое полугодие 2025 года в Пермском крае произведено 300,8 тыс. тонн молока, 46,6 тыс. тонн мяса скота и птицы, 736,7 млн штук яйца.

«По производству молока Пермский край находится на 22-м месте в Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе — на 8-м месте, по производству яиц — на 10-м месте в Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе — на 3-м месте, по производству сыров Пермский край на 14-м месте в РФ, в Приволжском федеральном округе — на 4-м месте. По производству сливочного масла край находится на 3-м месте в Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе — на 2-м месте»,— подчеркнули в минагро.

Несмотря на ежегодный прирост показателей, Пермский край по основным продуктам питания пока не обеспечивает потребности региона полностью. Как уточнили в минагро, показатель продовольственной безопасности оценивается на федеральном уровне. На сегодняшний день эти данные доступны лишь за 2023 год. За 2024 год статистика будет только в ноябре, уточнили в ведомстве.

В 2023 году обеспеченность Пермского края основными продуктами питания составляла: яйца и яйцепродукты — 212,9%, молоко и молочные продукты — 87,6%, мясо и мясные продукты — 36,8%, картофель — 85,1%, овощи и продовольственные бахчевые культуры — 49,8%.

Перспективы роста

Депутат Законодательного собрания Пермского края, экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков считает, что объемы производства — колеблющиеся данные и сильно зависят от погодных условий. По его мнению, никаких проблем в связи с тем, что край не обеспечивает себя по некоторым группам товаров, нет, потому что есть соседние регионы, которые специализируются на выпуске тех или иных продуктов. К тому же в регионе сохранен птицепром. Производство молока — также растущий сегмент. «Я думаю, года через три показатели самообеспеченности по молоку превысят 90%. Такая задача губернатором уже поставлена. За производством молока вырастет и производство мясной продукции»,— уверен депутат. Он напомнил, что в регионе действуют программы поддержки сельского хозяйства, которые в будущем покажут положительный эффект.

Директор одного из предприятий молочного животноводства считает, что Пермский край — климатически удобная зона для выращивания трав, соответственно здесь наиболее выгодно выращивать говядину и производить молоко. «У нас неплохо развито куриное направление, зерноводческий комплекс»,— отметил он. По мнению бизнесмена, производить какие-то группы товаров в Пермском крае невыгодно, а удобнее привозить из других территорий, где себестоимость производства ниже. «Более эффективно вести бизнес там, где для этого есть подходящий климат. Бизнес работает там, где это выгодно, и рынок сам себя регулирует. Есть регионы, где дефицит, а есть где профицит, поэтому политика в том числе направлена на развитие экспортного потенциала»,— уточнил аграрий.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов пояснил, что показатель уровня продовольственной безопасности считается в целом по стране и для того, чтобы регулировать эти процессы есть таможенно-тарифные меры регулирования.

У регионов нет барьеров при перемещении товаров внутри страны. Поэтому производители перемещают произведенные товары между регионами.

«У нас есть значительная самообеспеченность яйцом, но это не говорит, что надо вполовину сокращать производство яйца, чтобы обеспечивать только себя и этим ограничиться. У нас минимальная обеспеченность масличными культурами: подсолнечник, рапс мы производим незначительно. Зерновых продуктов - зерна на фураж, круп, вермишели и прочих зерновых производных мы потребляем суммарно выше 800 тыс. тонн, а сами производим на уровне 350-400 тонн зерна. Край сейчас не стремится, чтобы произвести в два раза больше», - говорит эксперт.

По его мнению, важно оценивать экономику. «Например, промышленники заплатили заработную плату своему работнику, а он в магазине купил молоко, произведенное в Свердловской области ил Удмуртии. Значит налоги и доходы ушли в другой регион. Именно это является проблемой. Мы не рачительно относимся к своему производителю и сохранению добавочной стоимости внутри региона. В любой экономике мультипликация должна сохраняться внутри региона. За счет оборачиваемости денег, материально-технических ресурсов регион становится в целом богаче. А когда мы покупаем значительную долю продуктов за пределами, мы просто отправляем эти доходы в другие регионы», - говорит Иван Огородов.

Он считает, что в Прикамье необходимо реализовать последовательную программу развития АПК на 10 лет вперед, а также значительно увеличить господдержку используя разные инструменты.

«В молочном животноводстве без господдержки с нынешними процентными ставки инвестиции имеют очень длинные сроки окупаемости - свыше 15 лет. Агропредприятия самостоятельно раскрутить эту тему не смогут. Есть позитивный тренд на развитие нашей региональной молочной отрасли и это отдача тех инвестпроектов, которые начали в 2008-2014 годах», - говорит он.

Для серьезного развития сельскохозяйственной отрасли, уверен эксперт, необходимо найти баланс с развитием средних предприятий, которых по краю значительное количество, и индустриальных объектов - молочных комплексов, птицефабрик, растениеводческих предприятий.

Например тепличный комбинат в Чусовом стал играть значительную роль в продовольственном балансе края. Молочные комплексы в Верещагино, Сиве, Карагае, а также Чусовском, Кунгурском и Пермском районах играют определяющую роль в молочном балансе. И точно потенциал оперативного роста есть у средних предприятий с фермами 400-600-800 голов.

Излишки — на экспорт

Помимо крупных агропредприятий в Прикамье действуют несколько перерабатывающих заводов. Пермские предприятия пищевой перерабатывающей промышленности активно наращивают свои финпоказатели. Так, АО «Пермский мукомольный завод» (ПМЗ) в 2024 году увеличило чистую прибыль в три раза — до 124,2 млн руб. (в 2023-м — 43,3 млн руб.). Выручка общества увеличилась с 2,5 млрд до 2,9 млрд руб. Согласно отчету, по итогам прошлого года объем реализации муки, крупы в натуральном выражении составил 123,3 тыс. тонн, что на 6,8 тыс. тонн больше, чем в 2023-м. Больше всего в общем объеме реализовано муки высшего сорта — 57,9 тыс. тонн. Пермский мукомольный завод — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае. Доля ПМЗ в общем объеме муки, выработанной в регионе, составляет почти 80%, среди предприятий Российской Федерации — около 1,5%. Почти 100% акций АО принадлежит пермскому ООО «Бизнес Тун».

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» за минувший год получило выручку в размере 1,5 млрд руб., что на 33,6% выше показателя предыдущего года (в 2023-м — 1,1 млрд руб.). Чистая прибыль общества увеличилась на 114,9%, достигнув 136 млн руб. против 54,2 млн руб. годом ранее. Кондитерская фабрика «Пермская», основанная в 1892 году, выпускает более 120 наименований кондитерских изделий.

При этом не все производители продуктов могут похвастаться показателями. В 2024 году объемы производства АО «Пермалко» составили 1,28 млн дал, что ниже показателя предыдущего года на 29,4%. Выручка компании в прошлом году составила 2,1 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 19,9%. Чистая прибыль общества уменьшилась на 34,6% — с 80,8 млн до 52,8 млн руб. Снижение показателей годовых объемов производства связано с тем, что «Пермалко», сменившее в 2023 году собственников, отказалось от контрактного розлива водки и переключилось полностью на собственные бренды. «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко».

Предприятия пищевой промышленности активно экспортируют свои товары. Как рассказали в минагро, на территории Пермского края реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Основными экспортируемыми товарами являются продукция масложировой отрасли, сырные продукты, мука и продукты переработки, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, сливочное масло и другая пищевая продукция.

В 2024 году объем экспорта увеличился более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. По итогам 2024 года экспорт продукции составил $32 млн, при планировании экспортировать на $27,3 млн.

Главным направлением экспорта является Евразийский экономический союз (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан и другие), а также активно осваиваются новые рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.

Среди крупнейших экспортеров — «Амбер Пермалко», кондитерская фабрика «Пермская», «Санфрут» (безалкогольная продукция), ООО «ЮКМП».

«Пермский край может стать важным экспортером продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Это связано с ростом потребления в соседних регионах и странах. Увеличение объемов экспорта планируется за счет расширения рынков сбыта и увеличения перечня экспортируемой продукции»,— подчеркнули в ведомстве.