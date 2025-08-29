Politico: Европа обсуждает создание 40-километровой буферной зоны на Украине

Европейские лидеры обсуждают возможность создания 40-километровой буферной зоны на линии фронта между Россией и Украиной в рамках мирного соглашения. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Такой вариант является одним из обсуждаемых, хотя среди чиновников нет единого мнения о глубине зоны, отметили в газете. Politico отмечает, что неизвестно, согласится ли Киев на этот вариант, так как он может подразумевать территориальные уступки. США не участвуют в этих обсуждениях.

Численность военнослужащих, необходимых для патрулирования границы, также остаётся под вопросом, добавили в издании. Официальные лица обсуждают от 4 до 60 тыс. военнослужащих. Однако страны пока не взяли на себя никаких обязательств, а президент США Дональд Трамп отказался от возможного присутствия американских войск.