В Ульяновске под видом массажного салона оказывались интимные услуги
Полиция установила, что в Ульяновске под видом массажного салона оказывались интимные услуги. Незаконное заведение работало в переулке Молочном. Об этом сообщает региональное УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Были задержаны трое предполагаемых организаторов, двое администраторов и их 53-летний пособник. По данным полиции, администраторы нанимали девушек для оказания интимных услуг и выплачивали им зарплату. Шестеро девушек в возрасте от 18 до 35 лет работали в салоне, предоставляя услуги за деньги. Среди задержанных — две женщины 34 лет и 41 года.
Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, USB-накопители, ноутбуки, банковские карты и наличные на сумму 8 млн рублей. Также найдены прайс-листы, подтверждающие предоставление интимных услуг.
Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статьям 240 и 241 УК РФ. Фигуранты допрошены и задержаны. Продолжаются следственные действия.