Проблемный ЖК «Ставрополь» в Тольятти планируется сдать к ноябрю 2025 года

Срок сдачи проблемного жилого комплекса «Ставрополь» в Тольятти перенесен на ноябрь 2025 года. Ранее планировалось завершить строительство к концу 2024 года. Об этом стало известно на приеме граждан с участием исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СКР по Самарской области Михаила Ламонова.

В обсуждении участвовали представители прокуратуры, министерства строительства и администрации Тольятти. К правоохранителям обратились 52 человека. Выяснилось, что в настоящее время силовики расследуют уголовное дело против директора ООО ПСК «Радиал» Алексея Кажаева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, и на его имущество наложен арест на сумму более 38 млн руб.

Алексей Кажаев заключил 128 договоров участия в долевом строительстве, но готовность дома составляет лишь 80%. ЖК «Ставрополь» строится уже много лет. В декабре 2024 года ООО ПСК «Радиал» начало процедуру банкротства.

Георгий Портнов