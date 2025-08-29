Полицейский погиб от случайного выстрела сотрудников ГАИ в Махачкале

В Махачкале в результате погони за автомобилем погиб находившийся вне службы полицейский. В него случайно выстрелили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщило управление МВД по Дагестану.

Инцидент произошел 28 августа на улице Примакова. Сотрудники ППС начали преследование автомобиля Toyota Camry, водитель которого не остановился по их требованию. Пытаясь скрыться, водитель выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал.

В ходе погони сотрудники Госавтоинспекции открыли огонь по машине. Одна из пуль попала в участкового, который находился в своем припаркованном автомобиле. От полученного ранения он скончался.