Президент Португалии заявил, что Трамп является российским агентом

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал президента США Дональда Трампа «агентом России или СССР». Об этом он заявил на панельной дискуссии «Ответы президента» в Университете PSD.

«Лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент»,— сказал президент Португалии (цитата по Portugal Pulse).

«Я утверждаю, что объективно новое американское руководство принесло стратегическую пользу Российской Федерации. Другими словами, они превратились из союзников одной стороны в арбитров в этом противостоянии»,— сказал он, имея в виду конфликт России и Украины.