Авиашоу в Польше отменили из-за крушения F-16 на репетиции

Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в Радоме в Польше отменено из-за крушения истребителя F-16. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организаторов.

«Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится»,— сказал собеседник агентства.

Представитель организаторов уточнил, что решение об отмене авиашоу связано в том числе с повреждением взлетно-посадочной полосы. Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее.

В четверг на репетиции авиашоу в Радоме разбился самолет F-16. Истребитель, выполняя фигуру высшего пилотажа «мертвая петля», на высокой скорости рухнул на землю. Причины аварии не уточняются.