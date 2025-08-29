Шойгу: Россия готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в Афганистане

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявил, что страны Запада тормозят развитие Афганистана, в то время как Москва готова помочь стране в стабилизации обстановки.

«Россия готова оказывать талибам содействие, …в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств»,— написал он.

«Талибан» числился в списке запрещенных в России организаций с 2003 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — это фактическая власть в Афганистане, с которой нужно устанавливать контакты. В июле он назвал движение союзником РФ в борьбе с терроризмом. В мае этого года запрет деятельности «Талибана» в России был официально приостановлен.