«РИА Новости»: глава правительства хуситов погиб при ударах Израиля по столице Йемена

Премьер-министр правительства Йемена, созданного движением «Ансар Аллах», Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате авиаудара Израиля по Сане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к семье ар-Рахави.

По словам собеседника агентства, авиаудар был нанесен израильскими истребителями по дому в районе Хадда. В результате погибли четыре человека, включая премьер-министра и нескольких его соратников. Движение «Ансар Аллах» готовится официально объявить о его смерти. Ахмед Галеб ар-Рахави был назначен на свой пост 10 августа прошлого года.

Инцидент произошел спустя сутки после того, как «Ансар Аллах» заявила об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по позициям «Ансар Аллах» в Сане.