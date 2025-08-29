Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение могил советских воинов в Эстонии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщили в ведомстве.

В Кохтла-Ярве в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии экскаватором снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. СКР совместно с МИД РФ намерены расследовать произошедшее.

По информации телеканала RT, власти заявили, что останки солдат будут перезахоронены. Активисты партии Koos сообщили, что рабочие небрежно обращались с содержимым гробов, а на месте эксгумации отсутствовали профильные эксперты.