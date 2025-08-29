Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не станет вводить санкции против России, несмотря на движение по пути в Европейский союз. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Pink.

«Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути. Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь... Они больше любят Россию и руководствуются эмоциями», — сказал Александр Вучич.

«Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?»,— задался он вопросом и отметил, важность традиционных отношений и сотрудничества с РФ.

Александр Вучич также обратил внимание на необходимость развития сотрудничества с Китаем, назвав КНР «самой быстрорастущей экономикой».

28 августа президент Сербии на встрече с генеральным директором директората Еврокомиссии по расширению Гертом Яном Копманом проинформировал его о результатах и возможностях ускорения выполнения официальным Белградом европейской повестки и реформ на пути в ЕС.