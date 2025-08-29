Альпинист Ищенко: Наговицына пошла на пик Победы с переломом ноги

Российская альпинистка Наталья Наговицына, оставшаяся на пике Победы в Киргизии, поднялась в горы с серьезной травмой, заявил ее коллега Александр Ищенко в беседе с Msk1.ru.

По его словам, в мае, во время восхождения на вершину Теке-Тор, Наговицына попала под камнепад, в результате чего она получила двойной перелом ноги. Тогда Ищенко лично помог ей выбраться, после чего женщину эвакуировали вертолетом.

По словам Ищенко, вылечить такую серьезную травму за два месяца невозможно. «Думаю, она могла скрыть перелом от гида, чтобы попытаться взойти на семитысячник»,— предположил господин Ищенко.

Он подчеркнул, что пик Победы является одним из самых сложных объектов в альпинизме, и поступок Наговицыной он назвал безответственным. По его словам, «люди погибали, пытаясь ее спасти», и она «абсолютно безрассудно подставила всех».

Наговицына застряла на пике Победы 12 августа. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу. Наговициной доставили еду, газ и снаряжение. На обратном пути один из альпинистов погиб. Напарник Наговициной доставлен в Россию. Он находится в больнице с обморожениями и другими травмами.

Минобороны Киргизии спасти женщину не удалось. По причине турбулентности вертолет ведомства совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди получили травмы. 23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку погибшей. Операцию по спасению прекратили.