Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые сотрудничества, осенние коллекции, лимитированные дропы.

Love Republic показали ретро

Ретромотивы и бельевой стиль замечены в новом лимитированном дропе Studio российской марки одежды Love Republic. Цветовая гамма коллекции — темные, насыщенные оттенки от винного и темно-шоколадного до светло-серого и голубого. Среди ключевых моделей: оверсайз-жакет из плотной шерсти с меховым воротником, микроплатье из шерсти с необработанными краями, юбка и оверсайз-пуховик в насыщенном шоколадном оттенке с винтажным цветочным принтом. Стоит обратить внимание и на аксессуары: подвески на шнурках в виде ключей и бутылочки для духов, брошь и серьги в форме цветов, сумка из натуральной замши в винном оттенке, боа из рыжего меха с карманами и актуальные длинные гольфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Следующая фотография 1 / 9 Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic

Lamoda запускает свой бренд одежды

Fashion-ритейлер Lamoda представил первую коллекцию собственного бренда одежды Uset. Это базовый гардероб повседневного комфорта и минимализма: жилеты и куртки, трикотажные водолазки и пуловеры, хлопковые свитшоты и толстовки. Верхняя одежда изготовлена из водонепроницаемых тканей и лебяжьего пуха, трикотажная — из натуральных материалов, подходящих для чувствительной кожи, а в ультралегких моделях используются специальные термоклеевые швы, которые не пропускают влагу и защищают от ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Следующая фотография 1 / 14 Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset Фото: Uset

Кафе Garda и парфюмерный бренд Bybozо объединились

Garda Caffе запускает совместный проект с французским нишевым парфюмерным брендом Bybozo Paris: с 21 августа по 11 сентября при заказе любого коктейля каждый гость получит в подарок сет из четырех ароматов Bybozo: Will you marry me, Habibi, Amsterdam, Immoral. Каждый коктейль повторяет парфюмерные ноты ароматов Bybozo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Amsterdam Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Immoral Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Will you marry me Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Habibi Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Следующая фотография 1 / 7 Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Amsterdam Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Immoral Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Will you marry me Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Коктейль Habibi Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris Фото: Garda Caffе x Bybozo Paris

Городская капсула Belle You

Российская марка одежды Belle You показала новую капсульную коллекцию City, в которой собраны готовые образы для базового гардероба: хлопковые свитшоты, кардиганы, джемперы, ветровки, облегченные пуховики в палитре насыщенных оттенков от терракотового, молочного и серого до цвета морской волны и дымчато-розового. Материалы комфортные и вполне осенние: вельвет, футер, хлопок и шерсть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Следующая фотография 1 / 7 Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you Фото: belle you

Черное море с «Иль Де Ботэ» и Mantera Resort & Congress

Парфюмерно-косметическая сеть «Иль Де Ботэ» начала сотрудничество с пятизвездным отелем Mantera Resort & Congress, расположенным на федеральной территории Сириус (созданной на базе олимпийской инфраструктуры после Олимпийских игр 2014 года). В рамках сотрудничества каждый гость Mantera Resort & Congress получает косметические наборы, включающие средства по уходу за лицом и тканевые маски, а зоны спа и бассейна будут брендированы фирменными подушками и веерами. Коллаборация уже стартовала и станет частью сервиса работы курорта Mantera в бархатный сезон вплоть до 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Следующая фотография 1 / 6 Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ» Фото: Mantera Resort & Congress x «Иль Де Ботэ»

Ирина Кириенко