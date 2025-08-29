Guardian: вторая женщина обвинила прокурора МУС Карима Хана в домогательствах

Вторая женщина обвинила прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Женщина утверждает, что в 2009 году, когда ей было около 20 лет, она работала неоплачиваемым стажером в офисе господина Хана в Гааге. В тот период Хан был ведущим адвокатом защиты в МУС и других международных трибуналах по военным преступлениям.

По словам женщины, Карим Хан неоднократно оказывал на нее давление, пытался склонить к интимной близости и использовал свое служебное положение в личных целях.

По ее рассказу, инциденты происходили в офисе и включали прикосновения к груди, которые она не приветствовала, а также приглашения работать у него дома, где Карим Хан часто проявлял внимание в виде прикосновений и поцелуев.

Вторая заявительница выступила анонимно и отметила, что чувствовала «постоянный натиск» и давление, воспринимая поведение главного прокурора как «неуместное и пугающее».

Она добавила, что до стажировки считала Карима Хана влиятельным и уважаемым человеком, которому могла доверять, однако опыт работы обернулся для нее тяжелым личным опытом.

Эти обвинения поступили в ходе расследования, которое началось в 2023 году, когда обвинения в сексуальных домогательствах выдвинула другая сотрудница МУС. Адвокаты Карима Хана категорически отрицают все обвинения.

В мае 2024 года главный прокурор временно покинул свой пост, чтобы не мешать расследованию. Карим Хан занимает пост главного прокурора МУС с 2021 года. Он, в частности, известен тем, что санкционировал ордер на арест президента России Владимира Путина.