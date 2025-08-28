Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 39 га

Лесной пожар на территории Геленджикского лесничества в Краснодарском крае охватил площадь в 39 гектаров. Возгорание началось в ночь на 28 августа после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

По данным МЧС России, в тушении пожара задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники. За последние сутки авиация выполнила 14 вылетов для сброса воды: самолет-амфибия Бе-200ЧС сбросил 36 тонн за три рейса, а вертолёт Ми-8 — 33 тонны за 11 рейсов. Помимо техники и пожарных, к ликвидации возгорания подключены волонтеры.

Ранее площадь пожара составляла 32 гектара, однако усиление ветра способствовало его распространению. В результате приближения огня к побережью была проведена эвакуация базы отдыха, расположенной рядом с лесом. Отдыхающих перевели на альтернативные пляжные зоны, а для размещения эвакуированных и пожарных на базе сельской школы организовали пункт временного пребывания с необходимой инфраструктурой, включая полевую кухню и зоны отдыха.