Минобороны США: российские самолеты Ил-20 стали почти ежедневно летать к Аляске

Минобороны США четыре раза за неделю перехватили российские самолеты-разведчики Ил-20 у берегов Аляски, пишет издание министерства Stars and Stripes. По его данным, после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российские самолеты начали входить в зону ПВО на Аляске почти каждый день.

Последний инцидент произошел 26 августа. «Самолет Ил-20 находился в зоне ПВО около двух часов 20 минут — ближайшая точка сближения с материковой частью США находилась в 26 морских милях к северу от острова Шемия»,— сообщила капитан Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Ребекка Гаранд.

Вторжения в зону ПВО также зафиксировали 20, 21, 22, и 24 августа — пять раз за семь дней после российско-американского саммита. До этого NORAD фиксировало подобные инциденты только 18 и 19 февраля, 14 апреля, 22 июля и 24 июля в этом году.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Их переговоры продлились почти три часа. В центре обсуждения было мирное урегулирование на Украине.

