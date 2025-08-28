«Локомотив» победил «Акрон» в матче Кубка России

В четверг, 28 августа, в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России московский «Локомотив» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе победителей отличились Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев.

После трех туров «Локомотив» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. Лидирует ЦСКА с семью баллами. «Акрон» занимает третью позицию с пятью очками. На последнем месте находится «Балтика», проигравшая все три матча.

Андрей Сазонов