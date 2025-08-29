Промышленность придержала пессимизм

Сводный индекс деловой среды в августе 2025 года составил 46,5 пункта — на 0,7 пункта больше, чем в июле, следует из результатов опроса российских компаний РСПП (граница проходит по линии 50 пунктов: выше оценки свидетельствуют об улучшении, ниже — об ухудшении делового климата). Индекс, поясним, представляет собой среднее арифметическое семи субиндексов, отражающих оценки компаниями разных аспектов их работы. Замедление ухудшения деловой среды обусловлено, прежде всего, более позитивными оценками делового климата в целом: личных негативных оценок стало на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. Соответствующий субиндекс увеличился сразу на 3,7 пункта, до 43,1 против 39,4 в июле.

В зону положительной оценки вернулось значение субиндекса B2G (отношения бизнеса с государством и финансовыми институтами): 50,8 против 49,2. Колебания показателя на протяжении нескольких последних лет зависят от ответов всего 10% респондентов, отмечают в РСПП. Из них большинство настроены положительно: в оценке взаимодействия с финансовыми институтами доля таких ответов превысила негативные отзывы на 2%, а в работе с органами власти — на 6,5%. Оставшиеся 90% неизменно заявляют об устойчивости отношений. Что касается работы с иностранными партнерами, стабильной ее считают 88% представителей бизнеса.

Субиндекс B2B (отношения бизнеса с бизнесом) также продемонстрировал некоторое улучшение: 46,9 пункта против 46,1. На 4% реже компании жаловались на сокращение числа новых заказов, ускорить же работу удалось лишь 2,8% (против 7% в июле). Выполнение своих обязательств перед контрагентами бизнес оценивает преимущественно положительно, случаи же встречного невыполнения обязательств участились: на это пожаловались 28,7% опрошенных. Подрос и индекс финансовых рынков: 44,7 пункта против 44,1. Об улучшении своего финансового положения сообщили 8,3% респондентов, о стабильности —- 71,3%, об ухудшении — пятая часть.

Негативную же динамику демонстрировали оценки рынка производимой продукции (ухудшение на 1,4 пункта, до 43,8) и логистики (минус 0,3 пункта, до 50,1). В части производимой продукции более половины заявили о росте закупочных цен, в то время как индикатор цены продаж остался практически без изменений. По линии логистики 26,8% компаний заявили об увеличении уровня складских запасов, 64,8% компаний — о неизменности ситуации. На 3,1 пункта упал показатель, демонстрирующий общую оценку состояния в сфере логистики.

Полина Попова