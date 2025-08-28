Самарский губернатор заявил о воровстве в футбольном клубе «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал СМИ ситуацию с долгом футбольного клуба «Крылья Советов» перед Ростехом. По его словам, его «можно было отдать за два года, не воруя»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Столько воровалось и столько растаскивалось... Футболистов мешками заставляли отдавать деньги из своей зарплаты непонятным людям»,— отметил глава региона, добавив, что «бог им судья и Уголовный кодекс».

Напомним, амарский футбольный клуб «Крылья Советов» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску компании «РТ-Капитал». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В июле текущего года Арбитражный суд Москвы обязал ПФК «Крылья Советов» выплатить 923 млн руб. по иску дочерней структуры «Ростеха». В эту сумму включены основной долг и проценты. «Крылья Советов» подали апелляционную жалобу на решение суда.

Задолженность возникла по двум кредитным договорам «Крыльев Советов» с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху». В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. В футбольном клубе не оспаривали факт наличия задолженности и готовы были заключить соглашение, предусматривающее погашение долга до конца 2026 года. Истец, однако, выступил против такого варианта.

Евгений Чернов