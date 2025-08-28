В Черноземье 29 августа будет солнечно и сухо, от +8°C до +27°C

В пятницу, 29 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется ясная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +8°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит +10°C, днем — +27°C.

В Воронеже и Курске ночью будет переменная область без осадков, температура снизится до +9-10°C. Днем будет преимущественно ясная погода, температура составит +25°C.

В Орле в течение суток облачно с прояснениями, без осадков. Температура будет варьироваться от +10°C ночью до +25°C днем.

В Липецке ночью облачно, до +8°C. Днем облачно с прояснениями, температура поднимется до +24°C.

В Тамбове в течение суток будет облачно с прояснениями, без осадков. В темное время суток температура составит +8°С, днем — +24°С.

Ульяна Ларионова