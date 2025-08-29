Снимать можно, публиковать нельзя

Воронежская облдума 28 августа запретила публикацию информации об атаках украинских беспилотников и последствиях их ударов, а также о расположении средств ПВО и иных военных объектов. За нарушение запрета полагаются штрафы от 3 тыс. до 100 тыс. руб. Представители инициировавшего поправки областного правительства заверили депутатов, что на обмен личными сообщениями эти ограничения не распространяются, и пообещали подготовить для граждан подробные разъяснения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Введенный в Воронежской области запрет на публикацию фото, видео, координат и других данных об атаках беспилотников основывается на двух документах. Первый — это подписанный 25 августа указ губернатора, запрещающий обнародование этой информации. Второй — скорректированный на внеочередном заседании облдумы закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», который вводит ответственность за нарушение запрета.

Согласно указу, нельзя публиковать данные о применении и последствиях применения БПЛА, в том числе информацию, которая позволяет идентифицировать тип аппаратов, место их запуска, нахождения и падения, траекторию полета, а также определить цель атаки, факт поражения и характер нанесенных повреждений. Кроме того, запрещается обнародовать информацию о дислокации военных объектов, служб и сил Минобороны и правоохранительных органов, местах расположения систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя также публиковать фото- и видеоматериалы о применении и последствиях применения этих систем.

Нарушение запрета влечет административный штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц. Те же действия, совершенные повторно, влекут штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физических, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц. Запрет не распространяется на случаи, когда недопустимость ограничения доступа к информации установлена федеральными законами. Кроме того, размещать информацию имеют право правоохранители и органы власти. Не запрещены и сообщения со ссылкой на источник.

В областном правительстве объяснили решение тем, что украинские и западные спецслужбы ведут мониторинг федеральных и региональных СМИ, а также Telegram-каналов, видеоблогов и личных аккаунтов. Информация о том, где упал БПЛА, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли службы экстренного реагирования и как долго они остаются на месте, собирается и анализируется. Это позволяет врагу наносить более точные удары.

Аргументируя законодателям необходимость запрета, министр региональной безопасности Игорь Попов привел в пример январскую атаку украинских беспилотников на нефтебазу в городе Лиски: «Сообщение было опубликовано СМИ. После этого был нанесен повторный удар по экстренным службам, которые работали на месте аварии».

Депутатов интересовало, распространяется ли запрет на личные сообщения в соцсетях и мессенджерах. «Будет ли наказан условный Иванов Иван Иваныч, в дом к которому прилетели осколки БПЛА, если он сделал видеозапись и отправил ее условному брату Федору Иванычу Иванову через интернет с сообщением: "Посмотри Федор, что с нашим домом в деревне Куртышкино сделалось"?» — спросил лидер фракции КПРФ Андрей Рогатнев. «Нет, не будет. Это его личное имущество»,— ответил Игорь Попов.

Министра поддержал глава комитета облдумы по госполитике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин: «Идет подмена понятий. Обмен информацией — это не размещение в сети, сообщения просто пересылаются друг другу». Кроме того, далеко не всю информацию о расположении военных объектов можно отнести к запрещенной, напомнил депутат: «Дислокация многих частей не является секретом. Другое дело — информация о перемещении и переоснащении частей, то есть изменении их местоположения и вооружения».

Представителей КПРФ, однако, такое объяснение не удовлетворило. «Я вижу то, что написано,— настаивал Андрей Рогатнев.— Запрет на публикацию и распространение информации. Информация братьев друг другу — это распространение или просто передача? Где сформулировано то, о чем вы говорите?..»

Игорь Попов в ответ пообещал, что его ведомство подготовит подробные разъяснения для населения, которые прекратят споры о трактовках. После этого поправки единогласно поддержали все 35 присутствовавших на заседании депутатов.

Юрий Голубь, Воронеж