Снимать можно, публиковать нельзя

В Воронежской области запретили распространять фото и видео атак беспилотников

Воронежская облдума 28 августа запретила публикацию информации об атаках украинских беспилотников и последствиях их ударов, а также о расположении средств ПВО и иных военных объектов. За нарушение запрета полагаются штрафы от 3 тыс. до 100 тыс. руб. Представители инициировавшего поправки областного правительства заверили депутатов, что на обмен личными сообщениями эти ограничения не распространяются, и пообещали подготовить для граждан подробные разъяснения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Введенный в Воронежской области запрет на публикацию фото, видео, координат и других данных об атаках беспилотников основывается на двух документах. Первый — это подписанный 25 августа указ губернатора, запрещающий обнародование этой информации. Второй — скорректированный на внеочередном заседании облдумы закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», который вводит ответственность за нарушение запрета.

Согласно указу, нельзя публиковать данные о применении и последствиях применения БПЛА, в том числе информацию, которая позволяет идентифицировать тип аппаратов, место их запуска, нахождения и падения, траекторию полета, а также определить цель атаки, факт поражения и характер нанесенных повреждений. Кроме того, запрещается обнародовать информацию о дислокации военных объектов, служб и сил Минобороны и правоохранительных органов, местах расположения систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя также публиковать фото- и видеоматериалы о применении и последствиях применения этих систем.

Нарушение запрета влечет административный штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц. Те же действия, совершенные повторно, влекут штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физических, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц. Запрет не распространяется на случаи, когда недопустимость ограничения доступа к информации установлена федеральными законами. Кроме того, размещать информацию имеют право правоохранители и органы власти. Не запрещены и сообщения со ссылкой на источник.

В областном правительстве объяснили решение тем, что украинские и западные спецслужбы ведут мониторинг федеральных и региональных СМИ, а также Telegram-каналов, видеоблогов и личных аккаунтов. Информация о том, где упал БПЛА, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли службы экстренного реагирования и как долго они остаются на месте, собирается и анализируется. Это позволяет врагу наносить более точные удары.

Аргументируя законодателям необходимость запрета, министр региональной безопасности Игорь Попов привел в пример январскую атаку украинских беспилотников на нефтебазу в городе Лиски: «Сообщение было опубликовано СМИ. После этого был нанесен повторный удар по экстренным службам, которые работали на месте аварии».

Депутатов интересовало, распространяется ли запрет на личные сообщения в соцсетях и мессенджерах. «Будет ли наказан условный Иванов Иван Иваныч, в дом к которому прилетели осколки БПЛА, если он сделал видеозапись и отправил ее условному брату Федору Иванычу Иванову через интернет с сообщением: "Посмотри Федор, что с нашим домом в деревне Куртышкино сделалось"?» — спросил лидер фракции КПРФ Андрей Рогатнев. «Нет, не будет. Это его личное имущество»,— ответил Игорь Попов.

Как вводили штрафы за съемку атак дронов

Министра поддержал глава комитета облдумы по госполитике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин: «Идет подмена понятий. Обмен информацией — это не размещение в сети, сообщения просто пересылаются друг другу». Кроме того, далеко не всю информацию о расположении военных объектов можно отнести к запрещенной, напомнил депутат: «Дислокация многих частей не является секретом. Другое дело — информация о перемещении и переоснащении частей, то есть изменении их местоположения и вооружения».

Представителей КПРФ, однако, такое объяснение не удовлетворило. «Я вижу то, что написано,— настаивал Андрей Рогатнев.— Запрет на публикацию и распространение информации. Информация братьев друг другу — это распространение или просто передача? Где сформулировано то, о чем вы говорите?..»

Игорь Попов в ответ пообещал, что его ведомство подготовит подробные разъяснения для населения, которые прекратят споры о трактовках. После этого поправки единогласно поддержали все 35 присутствовавших на заседании депутатов.

Юрий Голубь, Воронеж

