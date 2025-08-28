Регионам сватают министров

Федеральные власти намерены согласовывать кандидатуры назначаемых в регионах министров транспорта. Минтрансу нужны «лояльные» руководители на местах, чтобы контролировать использование средств, направляемых на ремонт дорог и обновление наземного транспорта. Из-за отсутствия эффективного контроля возникает риск назначения «некомпетентных или недобросовестных руководителей», что может привести к срыву сроков сдачи объектов и нецелевому использованию средств, уверены в Минтрансе. Опрошенные “Ъ” регионы законопроект поддержали.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал для обсуждения на regulation.gov.ru проект изменений в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Сейчас в нем есть норма, согласно которой федеральные власти согласовывают должности руководителей региональных ведомств в сферах образования, здравоохранения, финансов, регулирования тарифов, строительного надзора и т. д. Минтранс предлагает распространить ее на министров транспорта.

Ведомство объясняет инициативу тем, что в регионы направляется «колоссальное» количество денег, в том числе в рамках стартовавшего с 2025 года нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На развитие и ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог в 2025 году региональным бюджетам из федерального выделено 338,1 млрд руб., в 2026 году — 372,9 млрд руб., в 2027-м — 409 млрд руб.; 79,1 млрд руб. направляется на развитие городского электрического транспорта в Курской, Нижегородской, Ярославской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях; 548,3 млрд руб.— на обновление подвижного состава пассажирского транспорта.

«Такие значительные средства требуют повышенного внимания и контроля со стороны федерального центра,— пишет министерство в пояснительной записке.— Существующие формы контроля за реализацией проектов недостаточны».

На данный момент есть риск неэффективного использования денег, поскольку у Минтранса нет прямого влияния на кадровую политику. Это, в свою очередь, создает риски «назначения некомпетентных или недобросовестных руководителей, что может привести к срыву сроков, нецелевому использованию средств и ухудшению качества предоставляемых услуг», уверены в министерстве.

«Назначение на ключевые должности людей, лояльных к целям и задачам федеральных проектов, позволит оптимизировать взаимодействие и синхронизировать усилия федерального центра и регионов»,— считают в Минтрансе. Инициатива, поясняют там, позволит «предотвратить ситуации, когда региональные интересы превалируют над национальными, что может нанести ущерб реализации федеральных проектов, а также снизить риски нецелевого использования средств».

Научный руководитель института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин охарактеризовал законопроект как «возвращение к практике коммунистических времен». «Когда еще не было Минтранса, но было Министерство автомобильных дорог РСФРФ, на местах существовали дирекции дорог, начальники которых без согласования сверху не назначались,— вспоминает он.— С точки зрения практического управления это неплохо. Минтранс сможет убедиться, что в отрасль приходит профессиональный транспортник, а не бывший зубной врач или музыкант. Такой человек как минимум должен понимать контекст происходящего в субъекте, насколько велика роль общественного транспорта в регионе или что происходит с дорожной сетью».

Директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований Президентской академии Владимир Климанов напоминает, что практика (согласование федеральной властью назначений региональных чиновников) уже есть на ряде других направлений.

«Прерогатива все равно за регионом, но федерация может поставить достаточно жесткий фильтр в отношении каких-то кандидатур»,— поясняет господин Климанов.

«Важно обеспечивать преемственность, подготовку кадров на местах, а не процедуру согласования,— считает зампред общественного совета Минтранса РФ Илья Зотов.— Лояльный человек может закрывать на какие-то вещи глаза, понимая, что, если будет возмущаться и спорить, его могут сразу уволить и поставить другого. Есть также риск того, что будут выполняться только задачи федерального ведомства. Но помимо национальных проектов есть и другие направления, обеспечивающие качество жизни регионов и транспортной связности. Например, развитие межмуниципальных перевозок, которые не отражены в нацпроектах».

«Мы внимательно изучим инициативу Минтранса,— заявила “Ъ” председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентина Енокаева.— Для нас ключевым приоритетом является выработка взвешенной позиции. Санкт-Петербург, как город федерального значения и важнейший транспортный узел, заинтересован в укреплении вертикали управления и повышении эффективности взаимодействия с федеральным центром. Любые решения в этой области должны быть тщательно продуманы и направлены на совершенствование работы транспортной системы». В пресс-службе главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева заявили “Ъ”, что поддерживают законопроект, считая предложенный механизм «обоснованным».

Иван Буранов, Григорий Лейба; корсеть