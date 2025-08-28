Неблизкие контракты

Пермский краевой суд отменил решение первой инстанции, которая по заявлению прокуратуры признала недействительными два контракта музея PERMM с художником Арсением Сергеевым. Надзорный орган посчитал, что они были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку директор музея Наиля Аллахвердиева и художник находятся в близких отношениях. В апелляции представители PERMM и Арсения Сергеева, а также минкульта убеждали суд, что выводы прокуратуры неверны. Претензий к исполнению контракта у министерства нет, а интересы региона действия музея не нарушили. Новое решение может повлиять на другой спор относительно формулировки увольнения госпожи Аллахвердиевой.



Решение о признании двух контрактов недействительными, которые музей современного искусства PERMM заключил в сентябре 2023 года, Ленинский районный суд вынес в мае. С соответствующим заявлением туда обратилась прокуратура Перми после проверки. Напомним, контракты были заключены с художником Арсением Сергеевым как единственным поставщиком на организацию выставок «И да, и нет», за что краевое учреждение выплатило ему 318 тыс. руб. По версии надзорного органа, эта процедура была проведена с нарушением закона. В частности, со стороны PERMM бумаги подписала директор музея Наиля Аллахвердиева, при этом у нее с господином Сергеевым есть двое общих детей. Как посчитали в прокуратуре, в нарушение антикоррупционного законодательства контракты были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку между директором и художником сложились «иные близкие отношения». При этом учредитель музея в лице минкульта Прикамья надлежащим образом уведомлен о признаках конфликта не был. Изначально надзорный орган оспаривал четыре контракта с господином Сергеевым (два из них были заключены в августе 2023 года, а два в сентябре), но затем оставил претензии только к «осенним».

Сам Арсений Сергеев претензии надзорного органа не признал, его поддержали представители музея и министерства культуры. Они настаивали, что летом госпожа Аллахвердиева уведомила минкульт о возможном конфликте. «Августовские» контракты были расторгнуты, а работы по заключенным в сентябре принимала комиссия, специально созданная, чтобы исключить конфликт. В итоге суд требования прокуратуры удовлетворил, признал недействительными два контракта и применил одностороннюю реституцию, обязав художника вернуть деньги музею.

В ходе апелляции представитель господина Сергеева адвокат Николай Кадочников заявил, что суд первой инстанции принял достаточно «странное решение», обязав одного ответчика выплатить деньги второму. По словам господина Кадочникова, ГПК такая процедура не предусмотрена. При этом практика показывает, что односторонняя реституция может применяться только при неразумности и недобросовестности исполнителя работ по контракту. В данном случае такой факт не установлен, у минкульта претензий к выполнению контракта Арсением Сергеевым нет. Юрист министерства подтвердила, что краевые власти работой ответчика удовлетворены, а заключение контракта и оплата по нему интересы региона и публичные права не нарушают.

Оба ответчика и представитель Наили Аллахвердиевой адвокат Анастасия Шардакова убеждали коллегию судей, что никаких близких отношений между теперь уже экс-директором музея и господином Сергеевым нет. «Оба их ребенка совершеннолетние,— отметила госпожа Шардакова.— Аллахвердиева и Сергеев никогда не жили вместе и никогда не были женаты, а к моменту заключения контрактов проживали в разных городах, никогда не вели общего хозяйства, а их дети родились много лет назад. О каких близких отношениях может идти речь?»

Алексей Неустроев из городской прокуратуры заметил, что все доводы, которые приводят ответчики и третьи лица, уже были оценены судом первой инстанции.

Председательствующая коллегии судей Дарья Механошина в ходе рассмотрения спора вела себя достаточно активно. В частности, она напомнила, что прокуратура обратилась с иском в интересах Пермского края, отсюда возникает вопрос, какие конкретно права региона подлежат в данном случае судебной защите? На это господин Неустроев пояснил, что спорные контракты были заключены с ограничением конкуренции через закупку у единственного поставщика. «Но закон же это не запрещает! К каким негативным последствиям привело заключение этих контрактов, или достаточно самого факта?»— продолжала госпожа Механошина. «В данном случае достаточно, доказывание последствий не является необходимым»,— настаивал прокурор.

Затем председательствующая поинтересовалась, почему Арсений Сергеев, если он выполнил работы надлежащим образом, должен возвращать деньги музею. «То есть нарушение со стороны заказчика, а наказать нужно исполнителя?»— допытывалась она. «К сожалению, да,— согласился Алексей Неустроев,— но законодательство и судебная практика других вариантов не предусматривают».

В итоге коллегия после нескольких минут, проведенных в совещательной комнате, отменила решение Ленинского райсуда. Апелляция приняла новый судебный акт, согласно которому в удовлетворении требований прокуратуры было отказано.

Теоретически решение Пермского краевого суда может повлиять на итог рассмотрения другой апелляционной жалобы. 19 мая первая инстанция удовлетворила требования прокурора об изменении формулировки увольнения госпожи Аллахвердиевой с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Основанием для этого послужили выводы о том, что при заключении контрактов она совершила коррупционное правонарушение. Сейчас это решение обжалуется в апелляции. Анастасия Шардакова говорит, что перспективы этого можно оценить только после изучения мотивировочной части судебного акта по спору вокруг контрактов. «Если будет установлено, что директор не нарушила закон, то основания для пересмотра решения об изменении формулировки увольнения, безусловно, будут»,— пояснила адвокат.

Дмитрий Астахов