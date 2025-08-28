К Суксуну подбирают «Новые Ключи»

Бизнесмен Алексей Пыхтеев, один из владельцев Пермской кондитерской фабрики, планирует возвести в Суксуне санаторно-курортный комплекс. Объект разместится на участке площадью примерно 48 га возле Суксунского пруда. Санаторий будет специализироваться на водогрязелечении, как и известный курорт «Ключи», расположенный поблизости, тоже в Суксунском округе. По планам бизнесмена, строительство будет претендовать на получение статуса «приоритетный инвестпроект». Эксперты отмечают высокую востребованность санаторно-курортных услуг как в России, так и в Пермском крае, и считают, что два отраслевых объекта, находящихся рядом, точно не будут конкурентами.



Бизнесмен Алексей Пыхтеев, один из владельцев Пермской кондитерской фабрики, зарегистрировал в столице Прикамья новую компанию «Современные технологии гостеприимства». Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО СТГ зарегистрировано 25 августа, профиль деятельности — санаторно-курортные организации. Возглавил компанию сам Алексей Пыхтеев. Он также владеет ООО «Бизнес-Контакт», дружественным экс-депутату пермского заксобрания Никите Белых. Среди проектов, которые развивает господин Пыхтеев, производство биорастворимых микроигольных патчей для косметологических процедур (ООО «Микроиглы рус»), товары для животных (ООО «Бонифаций»), предприятие по выращиванию ягод (ООО «Жизньягода») и другие.

Алексей Пыхтеев пояснил «Ъ-Прикамье», что у него в собственности с начала нулевых годов находится земельный участок в Суксуне площадью около 48 га. Ранее на этой территории планировалось построить курортный комплекс «Новые Ключи». В рамках созданного юрлица предполагается продолжить реализацию проекта — возведение курортно-санаторного комплекса. Подготовлена градостроительная концепция развития территории, сделан анализ топографического своеобразия места, сделан ландшафтно-визуальный анализ и прочие работы. Инвестиционные параметры проекта пока не определены. Их предполагается выработать вместе с корпорацией «Туризм.РФ», с которой достигнуты договоренности о разработке бизнес-плана и финансово-экономической модели. Также планируется подготовить документы для заявки на статус «приоритетного инвестиционного проекта».

По словам бизнесмена, будущий санаторно-курорт­ный комплекс будет специализироваться на водогрязелечении. На территории под объект расположены две законсервированные скважины глубиной более 2 км для добычи крепких хлоридных кальциево-натриевых бромных железистых рассолов.

Участок, на котором предполагается возвести санаторий, расположен возле Суксунского пруда, за переулком Володарского. Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование территории — «для строительства санатория «Новые Ключи».

Строительство этого санатория планировалось в Суксуне почти 15 лет назад. В 2009 году участок под этот объект перешел к ООО «Бизнес-Контакт» от ООО «Курорт Новые Ключи». Учредитель этого ООО — «Уральское инвестиционное агентство», соз­данное еще в 2003 году бывшим замгубернатора Пермской области Юрием Белоусовым для финансовых консультаций по бизнес-проектам и поиска инвес­торов. Однако тогда проект так и не был реализован.

Планируемый комплекс будет соседствовать с одним из старейших и известных санаториев Прикамья и России — «Курорт Ключи». Он находится возле села Ключи Суксунского муниципального округа. Как указано на сайте курорта, у санатория имеется три лечебных фактора: два типа минеральных вод и лечебные грязи. ЗАО «Курорт „Ключи“» ведет санаторно-курортную деятельность с 1992 года. Его учредителями выступают краевой совет профсоюзов и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Сейчас на территории курорта ведется строительство велнес-центра.

По словам гендиректора курорта «Ключи» Александра Иванова, в России, в том числе в Пермском крае, наблюдается высокая востребованность в санаторно-курортном лечении. Поэтому два отраслевых объекта, даже находящиеся рядом, не будут конкурировать. «Количество гостей, желающих приехать в Суксун на оздоровление или посмотреть туристические объекты, очень большое. Поэтому ни мы новому объекту, ни он нам мешать не будет»,— выразился гендиректор «Ключей». Александр Иванов подчерк­нул, что позитивно смотрит на появление в Суксуне еще одного санатория. Это повысит привлекательность округа и всего Пермского края, а также будет означать новые налогоотчисления, рабочие места и в целом развитие территории.

Гендиректор туристической фирмы «Валида» Елена Шперкина отметила востребованность сферы санаторно-курортных услуг в настоящее время. «В том же санатории „Ключи“ сегодня отдыхают не только жители Пермского края, туда приезжают люди из соседних регионов, а также из Москвы и Краснодара. Суксун хорошо расположен с точки зрения транспортной доступности, туда очень удобно добираться из Екатеринбурга и Челябинска. В случае открытия еще одного санатория в этой территории Суксун станет санаторно-курортной зоной с оздоровительным лечением»,— подытожила гос­пожа Шперкина и добавила, что при запуске санатория его владельцу придется решать вопрос привлечения персонала. Возможно, сотрудников найдут в соседних территориях, например в Кунгуре, либо туда трудо­устроится персонал из Перми.

