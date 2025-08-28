В Татарстане антитеррористические учения охватят более 90% учебных заведений

В текущем году антитеррористические тренировки будут проведены в более чем в свыше 90% учебных заведений Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану со ссылкой на слова замминистра образования и науки республики Рамиля Хайруллина.

В Казани на базе лицея № 177 прошли масштабные межведомственные учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях. Тренировка с участием Росгвардии, МВД и МЧС стала частью всероссийской программы, приуроченной к началу учебного года.

По сценарию учений неизвестный в маске, пытавшийся проникнуть в здание через КПП, а затем перебравшийся через забор, был оперативно задержан экипажем Росгвардии после срабатывания тревожной сигнализации. Также был отработан алгоритм обнаружения и обезвреживания условного взрывного устройства с привлечением кинолога и саперов.

Рамиль Хайруллин, наблюдавший за ходом тренировки, отметил, что подобные учения позволяют оценить готовность экстренных служб к взаимодействию и выявить возможные недочеты.

Влас Северин