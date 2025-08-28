Инвестиции плавают в вине

Коллекцию вина почти за $1,5 млн продадут на аукционе Sotheby's. Бизнесмен из Гонконга выставил лот из 426 бутылок. В собрание, которое получило название «Великолепный погреб доктора Альберта Йенга», вошли редкие винтажи Petrus и Chateau Palmer. Торги состоятся 10 сентября.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Именитые аукционные дома регулярно занимаются оценкой винных коллекций, отмечает сомелье и винный эдвайзор Роман Сосновский. По его словам, стартовая стоимость заявленного лота далека от рекордных значений. В мае на площадке Christie's продали коллекцию более чем за $9 млн, отметил собеседник “Ъ FM”: «$1-3 млн — это не выглядит слишком большой суммой в данном случае. Одна только позиция, например, Domaine de la Romanee-Conti, может стоить несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов, в зависимости от винтажа, в зависимости от того, что это за бутылка. Коллекционеры собирают такие подборки на протяжении очень долгого времени, можно сказать, всю жизнь.

Если мы говорим о дорогом элитном Bordeaux, то приобретается это все через систему en primeur, когда вина выкупаются еще на стадии их нахождения, по сути, на выдержке. Цены в таком случае существенно ниже, чем после того, как они поступят в продажу. "Голубые фишки" в этом сегменте известны, это работа индустрии винных критиков, поэтому здесь можно ориентироваться для того, чтобы понимать, что покупать. Совсем дорогие и сложные лоты могут покупаться через систему аукционов. Это уже история более сложная. В целом нужно понимать, если наполнение коллекции заняло всю жизнь, то вина, приобретенные 20-40 лет назад, стоили тогда существенно дешевле, чем сейчас. Существует даже винная биржа, рейтинг, который называется Liv-ex, он регулярно обновляется, и можно увидеть, как растут цены на те или иные вина, как они изменяются, падают и так далее. Как правило, вина покупаются ящиками — это в количестве шести бутылок, если мы говорим про Bordeaux. В случае с дорогой престижной элитной Бургундией, там уже, конечно, речь может идти о единичных бутылках».

Главные звезды большинства винных коллекций родом из французских регионов Бордо и Бургундия, отмечают сомелье. Следом идут итальянские производители. Пользуются спросом вина из США, Австралии, Германии, Испании и Португалии. Российские бутылки оказываются в знаковых коллекциях пока крайне редко, считает генеральный директор винодельни «Ведерниковъ» Максим Тройчук: «У нас все находится в периоде становления, а чтобы вино приобретало инвестиционную ценность, обычно требуются десятилетия производства на предприятии. "Красностоп Золотовский выдержанный" стал, по сути, первым российским вином, которое приобрело инвестиционную ценность.

В мире не так много регионов и производителей, имеющих реальную инвестиционную привлекательность. Для этого нужны десятилетия, а то и столетия. Совершенно очевидно, что вино должно быть очень качественным и стать событием, тем, чего раньше не было.

Такие лоты распродаются очень быстро, невозможно просто пойти в магазин и купить его. Важен и медийный момент, когда известные личности, инфлюенсеры объявляют о своем интересе к этому вину».

В России не существует легального рынка перепродажи элитного вина. Реализовывать алкоголь частным лицам запрещено. Однако интерес к винным инвестициям растет, констатирует основатель семейной винодельни Belmas Winery Рустам Акиниязов: «Если говорить о любительском погребе у себя дома, то в нем, конечно, не стоит хранить коллекционные вина, потому что их нужно контролировать, периодически лабораторно переукупоривать.

Это работа, которую могут делать только серьезные специалисты. Для домашнего погреба можно заложить вино на 15-20 лет и потихоньку его доставать и пить. Серьезные коллекции хранятся либо в специализированных хранилищах, туда периодически приезжает эксперт и контролирует качество этих вин. В других странах можно арендовать определенную площадь, привезти в хранилище свое вино, где за ним будут следить.

Если мы говорим о средней доходности инвестиционного вина — это 10% в год. Стоимость хранения не должна превышать 3-5%, иначе это просто перестанет иметь смысл».

Большие деньги, которые вкладывают в винные коллекции инвесторы, привлекают и мошенников. Громкий случай, перекочевавший в кинематограф — история Руди Курниавана. Он более 10 лет продавал состоятельным американцам поддельные винтажи. Злоумышленник составлял их так искусно, что отличить от оригинала напитки не могли ни сомелье, ни сами коллекционеры.

Юлия Савина