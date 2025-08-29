Не лотом едины
В Башкирии активы сельхозпредприятия-банкрота продают за 102 млн рублей
В Башкирии на торги выставлен имущественный комплекс сельхозпредприятия «Приютовагрогаз» (принадлежит ГУП «Башагропродукт»), основной актив которого — право аренды участка в Ермекеевском районе площадью 8,4 тыс. га. Начальная стоимость лота составляет 102,2 млн руб. Участок был выдан в аренду до декабря 2053 года. В его состав входят пашни, кормовые угодья, леса, земли населенных пунктов, водные объекты. Эксперты полагают, что продать столь разнородный актив будет достаточно проблематично.
Пашня предприятия-банкрота оценивается в половину стоимости его активов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Конкурсный управляющий «Приютовагрогаз» Фанит Гильфанов выставил на торги имущественный комплекс сельхозпредприятия-банкрота. Начальная цена единого лота составляет 102,2 млн руб. Аукцион назначен на 18 сентября, заявки принимаются до 15 сентября. Торги проводятся на повышение с шагом 5%.
ООО «Приютовагрогаз» было создано в 1998 году. Предприятие разводило крупный рогатый скот и производило молоко. Учредителем и единственным участником является ГУП «Башагропродукт». На момент начала процедуры банкротства в 2016 году руководителем компании был Лябиб Насреев. «Приютовагрогаз» признали банкротом в 2018 году. Размер непогашенных обязательств должника составляет 438,7 млн руб. Крупнейший кредитор — Россельхозбанк, где предприятие открывало кредитную линию на покупку сельхозтехники.
В состав лота вошли нежилые здания в селе Бекетово Ермекеевского района, в том числе хлебопекарня, мельница, цех по производству тушенки, убойно-колбасный цех, фуражный склад, сенохранилище, телятник, убойный корпус, зерносклады и зернохранилище, коровники на 400 голов. Половину от общей стоимости лота, согласно проведенной оценке, составляет право аренды участка в селе Бекетово для сельскохозяйственного производства стоимостью 53,2 млн руб. Площадь участка — 8,4 тыс. га (1,57 тыс. соток), кадастровая стоимость — 346,6 млн руб. Участок был выдан в аренду в 2004 году до декабря 2053 года. В его состав входят пашни, кормовые угодья, леса, земли населенных пунктов, водные объекты. На участке находятся дома и здания, дороги.
Субарендатором части участка является ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина», в 2017 году заключившее договор субаренды с «Приютовагрогазом» до марта 2027 года, и имеющее преимущественное право приобретения участка.
Если торги, включая повторные, не состоятся, комплекс предприятия будет продаваться путем публичного предложения по начальной цене 92 млн руб., минимальная установлена в размере 73,6 млн руб.
В 2021 году арбитражный суд Башкирии отказал конкурсному управляющему в привлечении в субсидиарной ответственности по долгам банкрота бывшего руководителя Лябиба Насреева и «Башагропродукта». В определении суда говорилось, что Фанит Гильфанов не представил доказательств в обоснование заявленных требований, обстоятельств причинения убытков должнику.
Вчера Фанит Гильфанов сообщил Ъ, что желающие приобрести имущество банкрота есть: «Я слышал, что были желающие приобрести эти активы, но ко мне никто пока напрямую не обращался, заявок также на сегодняшний день пока не подано». Состояние построек он оценил, как среднее.
В администрации Ермекеевского района затрудняются прогнозировать ход торгов.
«Перспективы продажи имущественного комплекса по начальной цене на мой взгляд сомнительны. Можно с высокой вероятностью прогнозировать признание их несостоявшимся и перехода в публичную плоскость,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. — Отрицательную роль играет структура лота, где более 50% от начальной цены составляет право аренды земельного участка, а оценка участка по кадастру и стоимость аренды может не соответствовать действительности, что будет отпугивать покупателей».
Господин Жарский также отмечает, что состояние зданий и сооружений «вызывает вопросы»
«Животноводческие комплексы в условиях текущей ситуации в отрасли также являются низколиквидными и высокозатратными в эксплуатации. Большинство этих объектов, вероятно, находятся в состоянии физического и морального износа, что потребует от нового владельца значительных вложений даже для их простого поддержания. Фуражные склады и зернохранилища могли бы представлять отдельный интерес, но их ценность сильно зависит от технического состояния и местоположения относительно логистических путей»,— пояснил эксперт.
По его мнению, мелкие и средние инвесторы «вряд ли рискнут вложить 102 млн руб. в столь разнородный и требующий капиталовложений комплекс без четкой стратегии его монетизации».
«Да и вообще спрос на подобные «пакетные» предложения, включающие устаревшие производственные мощности и землю, традиционно низок из-за сложности управления и необходимости синхронизации инвестиций в разные направления»,— добавил Дмитрий Жарский.