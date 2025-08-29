Не лотом едины

В Башкирии на торги выставлен имущественный комплекс сельхозпредприятия «Приютовагрогаз» (принадлежит ГУП «Башагропродукт»), основной актив которого — право аренды участка в Ермекеевском районе площадью 8,4 тыс. га. Начальная стоимость лота составляет 102,2 млн руб. Участок был выдан в аренду до декабря 2053 года. В его состав входят пашни, кормовые угодья, леса, земли населенных пунктов, водные объекты. Эксперты полагают, что продать столь разнородный актив будет достаточно проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пашня предприятия-банкрота оценивается в половину стоимости его активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пашня предприятия-банкрота оценивается в половину стоимости его активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий «Приютовагрогаз» Фанит Гильфанов выставил на торги имущественный комплекс сельхозпредприятия-банкрота. Начальная цена единого лота составляет 102,2 млн руб. Аукцион назначен на 18 сентября, заявки принимаются до 15 сентября. Торги проводятся на повышение с шагом 5%.

ООО «Приютовагрогаз» было создано в 1998 году. Предприятие разводило крупный рогатый скот и производило молоко. Учредителем и единственным участником является ГУП «Башагропродукт». На момент начала процедуры банкротства в 2016 году руководителем компании был Лябиб Насреев. «Приютовагрогаз» признали банкротом в 2018 году. Размер непогашенных обязательств должника составляет 438,7 млн руб. Крупнейший кредитор — Россельхозбанк, где предприятие открывало кредитную линию на покупку сельхозтехники.

В состав лота вошли нежилые здания в селе Бекетово Ермекеевского района, в том числе хлебопекарня, мельница, цех по производству тушенки, убойно-колбасный цех, фуражный склад, сенохранилище, телятник, убойный корпус, зерносклады и зернохранилище, коровники на 400 голов. Половину от общей стоимости лота, согласно проведенной оценке, составляет право аренды участка в селе Бекетово для сельскохозяйственного производства стоимостью 53,2 млн руб. Площадь участка — 8,4 тыс. га (1,57 тыс. соток), кадастровая стоимость — 346,6 млн руб. Участок был выдан в аренду в 2004 году до декабря 2053 года. В его состав входят пашни, кормовые угодья, леса, земли населенных пунктов, водные объекты. На участке находятся дома и здания, дороги.

Субарендатором части участка является ООО «Агропромышленное предприятие имени Калинина», в 2017 году заключившее договор субаренды с «Приютовагрогазом» до марта 2027 года, и имеющее преимущественное право приобретения участка.

Если торги, включая повторные, не состоятся, комплекс предприятия будет продаваться путем публичного предложения по начальной цене 92 млн руб., минимальная установлена в размере 73,6 млн руб.

В 2021 году арбитражный суд Башкирии отказал конкурсному управляющему в привлечении в субсидиарной ответственности по долгам банкрота бывшего руководителя Лябиба Насреева и «Башагропродукта». В определении суда говорилось, что Фанит Гильфанов не представил доказательств в обоснование заявленных требований, обстоятельств причинения убытков должнику.

Вчера Фанит Гильфанов сообщил Ъ, что желающие приобрести имущество банкрота есть: «Я слышал, что были желающие приобрести эти активы, но ко мне никто пока напрямую не обращался, заявок также на сегодняшний день пока не подано». Состояние построек он оценил, как среднее.

В администрации Ермекеевского района затрудняются прогнозировать ход торгов.

«Перспективы продажи имущественного комплекса по начальной цене на мой взгляд сомнительны. Можно с высокой вероятностью прогнозировать признание их несостоявшимся и перехода в публичную плоскость,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. — Отрицательную роль играет структура лота, где более 50% от начальной цены составляет право аренды земельного участка, а оценка участка по кадастру и стоимость аренды может не соответствовать действительности, что будет отпугивать покупателей».

Господин Жарский также отмечает, что состояние зданий и сооружений «вызывает вопросы»

«Животноводческие комплексы в условиях текущей ситуации в отрасли также являются низколиквидными и высокозатратными в эксплуатации. Большинство этих объектов, вероятно, находятся в состоянии физического и морального износа, что потребует от нового владельца значительных вложений даже для их простого поддержания. Фуражные склады и зернохранилища могли бы представлять отдельный интерес, но их ценность сильно зависит от технического состояния и местоположения относительно логистических путей»,— пояснил эксперт.

По его мнению, мелкие и средние инвесторы «вряд ли рискнут вложить 102 млн руб. в столь разнородный и требующий капиталовложений комплекс без четкой стратегии его монетизации».

«Да и вообще спрос на подобные «пакетные» предложения, включающие устаревшие производственные мощности и землю, традиционно низок из-за сложности управления и необходимости синхронизации инвестиций в разные направления»,— добавил Дмитрий Жарский.

Елена Мишина