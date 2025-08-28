Дроны ВСУ ударили по движущимся машинам в Белгородской области

В Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по движущимся автомобилям в Волоконовском районе и Шебекинском округе. В результате атак пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Первый инцидент произошел в районе поселка Малиново Волоконовского района. По словам господина Гладкова, беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего водитель получил осколочные ранения конечностей. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Второй случай зафиксирован на автодороге между селами Белянка и Сурково в Шебекинском округе. Там беспилотник также атаковал автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу, где продолжают лечение.