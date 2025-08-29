Как вводили штрафы за съемку атак дронов

В августе 2023 года, после серии атак украинских БПЛА на Москву, группа сенаторов подготовила пакет поправок, устанавливающих ответственность за публикацию информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ. Граждан-нарушителей планировалось наказывать штрафами до 50 тыс. руб., рецидивистов — сроками до трех лет тюрьмы.

Аналогичную идею с внесением поправок в КоАП РФ весь 2023 год прорабатывали власти Крыма, однако ни сенаторский проект, ни крымская инициатива не были вынесены на рассмотрение Госдумы, не найдя, по данным источников “Ъ”, понимания в АП. Вместо этого решение вопроса было передано с федерального уровня на региональный.

В марте 2024 года после серии резонансных атак дронов на промышленные и инфраструктурные объекты Ленинградской области заксобрание региона ввело штрафы от 1 тыс. до 50 тыс. руб. за съемку и публикацию последствий ударов БПЛА, а также работы ПВО (исключение — материалы, которые распространяют сами власти региона и Минобороны РФ). Аналогичные запреты и штрафы в том же месяце ввели в Курской области, позже — в Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской, Волгоградской и Астраханской областях, Республике Адыгея.

В марте 2025 года к ним присоединились Владимирская и Ивановская области, в июне — Калмыкия, Липецкая и Тверская области, в июле — Тамбовская область, Крым и Севастополь. 22 июля в Северной Осетии кроме запрета съемки мест падения БПЛА приостановили проведение массовых мероприятий. Меры объяснили угрозами покушения на жизнь военнослужащих и их родственников. В августе штрафы ввели в Ростовской области, Удмуртии и Чувашии.

Размер штрафов для физлиц в зависимости от региона составляет от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 400 тыс. руб. В Волгоградской области в феврале штраф для юрлиц повысили до 1 млн руб.