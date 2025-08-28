Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали почти на час

Вечером движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, который отслеживает ситуацию на мосту через Керченский пролив. В 17:59 мск поступило сообщение о приостановке движения.

При этом уже к 18:37 мск движение автотранспорта по мосту было возобновлено.

По состоянию на 17:00 мск со стороны Керчи в очереди для досмотра перед въездом на мост находилось около 1,5 тыс. автомобилей. Время ожидания составляло около четырех часов. Со стороны Тамани очередей на досмотр не было. Задержка связана с усиленными мерами безопасности, о которых заранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.