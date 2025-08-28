Россия разочарована решением «евротройки» возобновить санкции против Ирана

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение «евротройки» — Франции, Великобритании и Германии — запустить механизм восстановления санкций Совбеза ООН против Ирана не имеет юридической силы. По его словам, российская сторона разочарована из-за подобных действий.

«Этот шаг европейских стран, по нашему мнению, абсолютно не имеет юридической силы, потому что они добросовестно не исполняли резолюцию 2231»,— сказал Дмитрий Полянский журналистам в штаб-квартире ООН. Действия европейских стран он назвал эскалационными. «Оно повлияет на общий климат по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и усложнит международное сотрудничество в этом плане»,— отметил господин Полянский.

Механизм snapback предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — соглашением 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанным «евротройкой», Россией, Китаем и США (последние вышли из соглашения в 2018 году). Франция, Германия и Великобритания 28 августа направили письмо в Совбез ООН с целью запустить этот механизм. Речь идет в том числе о возобновлении эмбарго на поставки Исламской Республике оружия, заморозке активов и запрете на производство любых атомных технологий. В силу рестрикции могут вступить только через 30 дней.

Россия предложила Совету безопасности ООН проект резолюции «о техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН» (срок ее действия истекает 18 октября). Дмитрий Полянский пояснял, что тем самым Россия и Китай хотят «предоставить немного пространства для дипломатии и возможностям по поиску дипломатического решения в данном вопросе».

Лусине Баласян