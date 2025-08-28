В Добрянской думе бывший полицейский сменил энергетика

Новым председателем думы Добрянского городского округа стал Владислав Куликов. Его кандидатуру поддержали 20 из 22 присутствующих на заседании депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Антон Палкин, ранее возглавлявший представительный орган, сложил полномочия председателя по собственной инициативе.

Напомним, Антон Палкин возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах и в 2024 году вновь был избран депутатом на этот пост. Он работал начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» - градообразующего предприятия Добрянки.

По одной из версий, причиной его внезапного ухода стала смена работы – он устроился на работу на один из объектов энергетики в Калининградскую область, рассказали «Ъ-Прикамье» собеседники во власти Добрянки.

Владислав Куликов является директором ООО Статус», член комитета думы по вопросам бюджета, налогов и экономической политике. Ранее он возглавлял местное отделение полиции.