В состав Балтийского флота вошел ракетный корабль «Ставрополь»

В Балтийске прошла церемония поднятия Андреевского флага, ознаменовавшая вхождение малого ракетного корабля (МРК) «Ставрополь» в состав Балтийского флота. Событие стало частью общего пополнения Военно-морского флота Российской Федерации тремя новыми боевыми кораблями. Церемонию возглавил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, среди почетных гостей — представители администрации Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

«Несмотря на свои компактные размеры, ракетный корабль «Ставрополь» обладает мощным вооружением, включая крылатые дальнобойные ракеты. Тем самым корабль усилил Балтийский флот ВМФ России»,— подчеркнул глава Ставрополя Иван Ульянченко.

По словам господина Ульянченко, вместе со «Ставрополем» в состав ВМФ вошел патрульный корабль «Виктор Великий» и малый ракетный корабль «Тайфун». По информации Минобороны РФ, все экипажи новых кораблей прошли необходимую подготовку и готовы к выполнению поставленных задач.

Валентина Любашенко