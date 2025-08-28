В Татарстане запустили программу социальной ипотеки для участников СВО

В Татарстане запустили программу социальной ипотеки для участников специальной военной операции и их семей. Программа разработана Госжилфондом по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В Татарстане объявили о запуске программы соципотеки для участников СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Квартиры предоставляются в приоритетном порядке. Участниками программы могут стать семьи военнослужащих, призванных из Татарстана по частичной мобилизации или заключивших контракты для участия в СВО. Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям: нуждаться в улучшении жилищных условий, иметь доход не ниже прожиточного минимума и быть прописанными в Татарстане.

Ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе нужно обратиться в исполком по месту регистрации.

Социальная ипотека предлагается сроком до 28,5 лет под 7% годовых. Для участия требуется первоначальный взнос от 10% стоимости квартиры. При рождении или усыновлении ребенка после постановки на учет предоставляется субсидия в 200 тыс. рублей на каждого ребенка.

