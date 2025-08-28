Волгоградца осудили за столкновение теплохода с баржами под Саратовом

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Волгограда по факту столкновения теплохода с баржами (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как выяснилось в суде, утром 17 апреля прошлого года фигурант управлял сухогрузным теплоходом в акватории реки Волга в Саратовской области и нарушил правила безопасности, в результате чего протаранил баржи. Это обернулось крупным материальным ущербом.

Сбором доказательств вины второго помощника капитана теплохода занимался Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России. По решению суда он получил наказание в виде ограничения свободы.

Павел Фролов