Семь человек пострадали при ударе ВСУ по комбинату в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Днепрорудненский железорудный комбинат в Запорожской области. Как сообщает Минздрав региона, семь человек получили ранения разной степени тяжести.

«Пострадавшие доставлены в больницы региона, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме»,— отметили в Telegram-канале ведомства.

Днепрорудненский железорудный комбинат работает с 1970 года и специализируется на производстве агломерационной и мартеновской руды. До начала СВО на комбинате работали 4,5 тыс. человек.