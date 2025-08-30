Бернский клуб сегодня

Сам факт существования Бернского клуба больше не секрет. Но о его деятельности мало что известно. По открытым источникам сложно определить даже точное число стран-членов. Их не более 30 (все государства ЕС, Норвегия, Швейцария и Великобритания) и не менее 28 (согласно некоторым источникам, Австрия могла быть исключена из организации, также непонятно, осталась ли Великобритания членом Бернского клуба после выхода из ЕС).

В обмен информацией со спецслужбами Бернского клуба включены также структуры Австралии, Израиля, Канады, Новой Зеландии и США.

Кроме «Киловатта» с 1974 года в рамках Бернского клуба существовала еще одна система обмена шифрованными сообщениями — Megathon, для информации о террористической деятельности, к которой не имеют отношения палестинские организации.

В 1990-е кодовое слово «Киловатт» было изменено на «Феникс».

Согласно документу 2011 года, содержание которого стало достоянием гласности, существовали еще две системы обмена сообщениями — Capriccio (исламский экстремизм) и Toccata (неисламский экстремизм).

После терактов 11 сентября 2001 года в США была создана международная организация по обмену информацией о терроризме Counter Terrorist Group (CTG). Она то ли отделилась от Бернского клуба, то ли каким-то образом связана с ним.

У Бернского клуба нет руководящего органа. Организация не принимает никаких решений, обязательных к исполнению кем-то из ее членов.

Ни Бернский клуб, ни CTG не входят в структуры Евросоюза, но при этом поддерживают связь с Разведывательным и ситуационным центром Европейского союза, объединяющим все спецслужбы ЕС.