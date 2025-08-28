На 16% ГК «Титан» увеличила экспорт синтетического каучука

ГК «Титан» по итогам января-июня 2025 года отправила на экспорт 21,9 тыс. тонн синтетического каучука. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее этот показатель вырос на 16%, сообщает пресс-служба холдинга.

По данным компании, рост поставок связан с развитием международных продаж и выходом на новые рынки сбыта. На данный момент ГК «Титан» занимает 26% экспортных поставок синтетического каучука в общем объеме среди российских производителей.

ГК Титан« основана в 1989 году. Холдинг объединяет ряд нефтехимических предприятий: АО «Омский каучук», ООО «Титан-СМ» и ООО «Титан-Полимер». Суммарный объем производства различной продукции составляет более 700 тыс. т в год.

Александра стрелкова