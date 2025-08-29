Ремонт кормит нонфуд

Снижение покупательной способности населения и рост конкуренции негативно сказываются на финансовом положении непродовольственной розницы. На фоне прогнозов о том, что крупные игроки FMCG-рынка могут закончить год с заметными убытками, относительную стабильность демонстрируют сегменты DIY и товаров для дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Структурный сдвиг спроса в пользу товаров для ремонта и обустройства поддерживает обороты региональных нонфуд-ритейлеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Структурный сдвиг спроса в пользу товаров для ремонта и обустройства поддерживает обороты региональных нонфуд-ритейлеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Петростата, оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге за январь — май 2025 года составил 1,2 трлн рублей, что на 1,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В Ленинградской области оборот вырос на 4%, до 366 млрд рублей. В структуре оборота по-прежнему преобладали непродовольственные товары: в Санкт-Петербурге их доля составила 60% (на 4% меньше, чем в январе — мае 2024 года), в области — 51% (на 2% меньше).

В Союзе торговых центров (СТЦ) России полагают, что результаты крупных непродовольственных сетей в конце года окажутся хуже прошлогодних. По предположениям союза, обувная сеть Kari может получить чистый убыток в текущем году в размере 6,4 млрд рублей против 329 млн убытка в 2024 году. Убыток «Спортмастера» может увеличится с 1,5 до 12,2 млрд рублей, сети «Твое» — с 372 млн до 1,4 млрд рублей, «Подружки» — с 678 млн до 1,7 млрд рублей.

В лидерах — сегмент DIY

Мария Бар-Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг», говорит, что структурный сдвиг спроса в пользу товаров для ремонта и обустройства поддерживает обороты региональных нонфуд-ритейлеров. Номинальный эффект носит рост цен в таких категориях, как электроника, мебель и стройматериалы, и дает положительную динамику в рублях. «Развитие омниканальных продаж и локальной логистики (маркетплейсы, click & collect, локальные склады) компенсирует потерю трафика в офлайне и обеспечивает дополнительный рост»,— добавляет эксперт.

В текущих условиях относительно стабильна ситуация в таких сегментах, как DIY и товары для ремонта, уточняет госпожа Бар-Бирюкова. Здесь, по данным «Сбера», объем рынка в 2024 году увеличился на 21%, до 8,2 трлн рублей, а почти 90% покупок в этом сегменте по-прежнему совершается в офлайн-магазинах. «Их продажи поддерживают рост расходов на ремонт и обустройство, высокая частота покупок, а также удобство доставки тяжелых товаров через локальные склады или до подъезда»,— отмечает она.

Сооснователь «Сантехники-Онлайн» Асан Аджи-Османов, подтверждает, что сегменты, связанные с частной стройкой и ремонтом, располагающие широкой региональной инфраструктурой, чувствуют себя устойчивее. «Здесь помогает сочетание сильного бренда, развитой логистики и качества клиентского опыта. Менее устойчивыми остаются направления, ориентированные на корпоративный сегмент: в них решения принимаются дольше, а общий спрос снижен»,— говорит участник рынка.

По его словам, компания наблюдает в Петербурге позитивную динамику, особенно в рознице, где выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом. «Это стало результатом системных инвестиций в регион: развитием магазинов, сервисов и логистики,— объясняет господин Аджи-Османов.— Стабильные результаты показывает онлайн-магазин, маркетплейсы также продолжают набирать обороты. Снижение зафиксировано в отдельных направлениях, прежде всего в b2b и оптовых продажах — на фоне снижения спроса в корпоративном сегменте».

Показатели снижения

По наблюдениям госпожи Бар-Бирюковой, хуже могут чувствовать себя сегодня нишевые бутики в сегменте fashion, теряющие трафик и не имеющие возможности компенсировать его онлайн-продажами или маркетплейсами. Также падает спрос на некоторые товары не первой необходимости (предметы комфорта или роскоши), поскольку покупательная способность в последние годы все же сжимается в связи с объективными факторами (инфляция, большая кредитная ставка и т. д.). Кроме того, в этих сегментах растет онлайн-конкуренция, увеличивается объем возвратов, компании вынуждены давать большие скидки, что существенно уменьшает маржу.

Нестабильной выглядит ситуация и на рынке электроники и бытовой техники. Например, в Петербурге трафик в магазинах электроники снизился на 22% по сравнению с прошлым годом. «Компании вынуждены экономить почти на всем, что приводит к снижению качества обслуживания и ухудшению финансовых показателей. Это связано со снижением покупательной способности, высокой конкуренцией со стороны онлайн-площадок и логистическими проблемами»,— называет причины директор департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг».

Екатерина Анциферова, заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli, приводит следующие цифры. Если в 2024 году прирост объема продаж в нонфуд-ритейле составил 39%, то, по предварительным оценкам, количество продаж в первом полугодии этого года уменьшилось на 24%. В январе — июне прошлого года в среднем количество непродовольственных товаров выросло на 23%, в то время как в аналогичном периоде этого года рост составил лишь 12%. Кроме этого, по информации Dalli, средняя стоимость одного заказа за год снизилась на 1–2%. «В текущих условиях в наиболее выгодном положении находятся интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров, поскольку эта категория неизменно остается востребованной у покупателей. Так, на них приходится наибольшая доля заказов — 17,2%. Немного отстает электроника и бытовая техника, однако для данной категории условия также благоприятны, поскольку эти товары редко возвращаются, так что процент выкупа всегда остается высоким»,— обозначает ситуацию на рынке госпожа Анциферова.

Следом за инфляцией

Несмотря на негативные прогнозы, аналитики отмечают, что доля непродуктового ритейла в рознице остается значительной и этот сегмент будет расти на уровне инфляции. «Дальнейшее развитие непродуктового ритейла во многом будет зависеть от того, насколько активно торговые компании будут интегрировать онлайн- и офлайн-каналы, а также развивать корректное управление запасами. Выиграют те, кто будет инвестировать в омниканальность и гибко управлять ассортиментом, в то время как классические офлайн-форматы без онлайна будут терять позиции. Часть компаний действительно может столкнуться с убытками, но в целом маловероятно, что весь сегмент окажется в минусе»,— дает оценку Мария Бар-Бирюкова.

Асан Аджи-Османов предполагает, что убытки возможны для компаний, которые не адаптировались к меняющейся структуре спроса и каналов.

Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk, считает, что для нонфуд-ритейлеров, в том числе и в СЗФО, наступают сложные времена. Продолжается переход покупателей в онлайн, снижается покупательная способность из-за тенденций экономии на товарах не первой необходимости. «Так, к примеру, сегмент DIY ожидает явное снижение выручки из-за снижения спроса на приобретение жилья и возможности воспользоваться льготной ипотекой. Следует признать, что большинство сетей к концу года столкнется с явным уменьшением прибыли, а, возможно, и с убытками»,— предупреждает бизнесмен.

Однако зрелость самого рынка позволяет запустить процессы трансформации и поиска новых подходов, прежде всего, в управлении, позволяющих нивелировать кризисные ситуации, обнадеживает господин Федулов. «Отчасти в этом может помочь перебалансировка портфеля торговых объектов: закрытие неэффективных точек продаж и фокус только на эффективных. При этом оставшиеся объекты придется довести до идеала и сделать настоящими точками притяжения. Это, в свою очередь, требует оцифровки процессов эксплуатации. Кроме того, при помощи специализированных IT-систем возможна оптимизация расходов на обслуживающий персонал, в том числе передача на аутсорс всех сервисных функций и как следствие — автоматизация контроля работы подрядчиков»,— рассуждает эксперт.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова тоже не исключает, что продажи непродовольственных товаров, в частности электроники, в текущем году будут расти в соответствии с инфляцией. «Наблюдается смещение спроса: покупатели все чаще отдают предпочтение более экономичным вариантам, сокращая расходы на премиальный сегмент. При этом потребители стали больше экономить: 49% снизили траты на товары длительного пользования, а 42 и 36% — на продуктовые и непродуктовые категории FMCG соответственно»,— констатирует эксперт.

Василиса Мотова