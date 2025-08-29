Потребитель в алгоритме собственного спроса

Современный ритейл — это уже не про продажи, а про данные, алгоритмы и бесшовную интеграцию в повседневность. И большая часть процессов скрыта от глаз пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупные сети делают ставку на гибридные модели: сокращение площадей совмещается с роботизацией. Малоформатные магазины «у дома», работающие по принципу дарксторов, превращаются в логистические узлы для онлайн-заказов. Искусственный интеллект не только предсказывает спрос, но и управляет целыми цепочками — от поставок до динамического ценообразования. Автоматизация достигает такого уровня, что человек в этой системе все чаще играет роль наблюдателя, а не оператора.

Маркетплейсы окончательно стирают границы между категориями товаров. Через пункты выдачи, которые множатся как грибы после дождя, покупают все — от продуктов до мебели и автомобильных запчастей. Эти точки становятся новыми центрами притяжения, а их плотность определяет конкурентное преимущество.

Философия потребления эволюционирует от идеи обладания к идее доступа. Мы все реже хотим владеть вещами — нам важно получать их в нужный момент с минимальными усилиями. Ритейл становится сервисом, а товар — опцией в подписке на удобную жизнь.

Однако в этой эффективности кроется и вызов. Персонализация на основе данных ведет к созданию «пузырей потребления»: алгоритмы предлагают нам только то, что соответствует нашему цифровому профилю, лишая случайных открытий и сужая кругозор. Удобство оборачивается предсказуемостью, а бесконечный выбор — иллюзией, ведь за ним стоит достаточно жесткая архитектура предпочтений, просчитанная ИИ.

Возникает вопрос: не теряем ли мы то, что делало покупки культурным и социальным актом: элемент неожиданности, тактильность вещей, радость спонтанной находки? Ритейл будущего отвечает: да, но взамен вы получаете время и комфорт. И это, пожалуй, главная ценность текущего века.

Алла Михеенко, редактор Review «Retail»