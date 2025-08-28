«Ничто так не сближает, как задетое самолюбие»

В Белом доме заявили, что не понимают, почему Индия продолжает покупать российскую нефть. Вашингтон уверяет, что хорошие отношения с Америкой сулят большие прибыли. Дональд Трамп ввел против Нью-Дели повышенные заградительные пошлины, потребовав прекратить энергетические контакты с Москвой. Руководство страны отреагировало крайне негативно. Премьер Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай с официальным визитом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает все происходящее большим просчетом действующей республиканской администрации.

Старший советник президента США по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро заявил, что не понимает, почему Индия продолжает покупать российскую нефть. Зачем так упорствовать, если Вашингтон готов заключить со страной глобальное торговое соглашение, и от этого выиграют все? Как известно, Дональд Трамп сначала ввел 25-процентные пошлины на индийские товары, затем повысил их в два раза, до 50%. Таким образом глава Белого дома решил наказать эту страну за «нефтяное сотрудничество» с Москвой.

Нью-Дели ответил жестким отказом. Россия же предоставила историческому партнеру 5-процентную скидку. На сегодня сотрудничество продолжается. Но и это еще не все. Индия оперативно помирилась с Китаем — историческим противником и конкурентом. Их отношения в последние годы последовательно ухудшались. Однако ничего так не сближает, как задетое самолюбие. В итоге Нарендра Моди впервые за семь лет отправляется с визитом в Поднебесную. Он, в частности, примет участие в саммите ШОС, там же будет и Владимир Путин. Индийский премьер заявил, что с нетерпением и великой радостью ждет этого события.

Нужно напомнить, что США потратили немало усилий, чтобы склонить Индию на свою сторону в борьбе против Китая. И это почти удалось. Как было только что сказано, отношения двух стран буквально вчера скатывались на самый низкий уровень. Однако сегодня пришлось забыть все противоречия и экстренно мириться. Конечно, это немного самонадеянно — пытаться объяснить что-либо старшему советнику президента Соединенных Штатов. Но ответ лежит на поверхности: подобное обращение не каждому понравится. Индия претендует на лидерство, пусть и региональное, а здесь ей пытаются жестко диктовать условия. Даже Америке такое непозволительно, тем более когда есть чем и как ответить.

В Пекине между тем готовится грандиозное мероприятие. Помимо саммита ШОС, в столице КНР пройдут большие торжества — военный парад по случаю победы во Второй мировой войне. Приезжают лидеры 26 стран. В обиход вошел новый термин — «ось потрясений». Можно также назвать это антизападной коалицией. Теперь главная интрига — примет ли Трамп вызов и чем ответит, решится ли он на торговую войну или какие-либо санкции?

Однако так кажется, что его политика в отношении Индии не то чтобы провалилась, но потерпела определенную неудачу.

Дмитрий Дризе